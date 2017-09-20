المشهد اليمني الأول/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن بلاده لا تستطيع أن تلتزم بالاتفاق النووي مع ايران، لأن ذلك قد “يمنح طهران في النهاية ستارا لامتلاك الأسلحة النووية”، حسب ادعائه.

وأضاف ترامب في كلمته خلال اجتماعات الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة،ان نظام كوريا الشمالية “مارس فظائع خطيرة بحق شعبه من تجويع وقتل وقمع، ونفذ أعمالا إرهابية مخيفة”، متوعدا بتدمير بيونغ يونغ اذا اضطر إلى ذلك في سبيل الدفاع عن النفس.

وفي الملف السوري، شدد ترامب على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة “يحترم إرادة شعبها”، وقال إن “استخدام الرئيس بشار الأسد للسلاح الكيماوي ضد شعبه أمر صادم“، حسب زعمه.

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