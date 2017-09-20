المشهد اليمني الأول/

تنعقد في نيويورك في هذه الاثناء اجتماعات الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في امريكا. وعلى هامش الدورة وجه ترامب عبر مساعديه انتقادات لاذعة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأسباب عدة من بينها استمرار مصر بشراء السلاح من كوريا الشمالية.

وعقد لقاء سري بين ماتيس والسيسي اعرب فيه وزير الدفاع الأمريكي عن عدم ارتياح امريكا لاستمرار مصر بشراء السلاح من كوريا الشمالية، مطالباً السيسي بوقف شراء الاسلحة والا ستلحق العقوبات الاقتصادية مصر بسبب تعاونها مع “شرير” حسبما وصف.

ومن المرجح ان تستسلم مصر قريباً لطلب امريكا بتأكيدها رسميا قطع العلاقات مع كوريا الشمالية، نظرا لاعتمادها الكبير على تحالفها مع أمريكا.

هذا وانطلقت الثلاثاء في مدينة نيويورك اجتماعات الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث هاجم فيها ترامب رئيس كوريا الشمالية واصفاً ايّاه بالرجل الصاروخ.

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