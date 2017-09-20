المشهد اليمني الأول/

أشارت صحيفة «ذا جارديان» إلى أن بزوغ نجم ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، شكل تحدياً لكافة المتابعين للشأن الخليجي.

وفي هذا الإطار، تساءلت الصحيفة البريطانية عما إذا كان يمكن اعتبار بن سلمان شخصية «إصلاحية» داخل «نظام قمعي يعكف على تحرير شيكات بمبالغ كبيرة لحساب الرعاية الاجتماعية»، ينتظر منها أن تقود المملكة إلى دخول القرن الحادي والعشرين، أم أنه «مجرد أمير هاو، وغير متمرّس، يمكن أن يتسبب صعوده بانعدام الاستقرار في المنطقة».

وعقّبت «ذا جارديان» على تلك التساؤلات بالإشارة إلى أن النجل السابع للعاهل السعودي، الذي يتمتع بـ«صلاحيات واسعة» و«يهيمن» على القرارات الاقتصادية والسياسية، على المستويين المحلي والدولي، يتهيأ لخلافة والده، المعتل جسدياً وذهنياً، مضيفة أن الملك سلمان بن عبد العزيز قد كرس القطيعة مع الماضي حين أسند لنجله منصب ولاية العهد.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإنه، وبالاستناد إلى معطيات الأشهر القليلة الأولى، كـ«دليل موثوق» و«مرجع يمكن الركون إليه»، لا يبدو أن مستقبل السعودية في عهد بن سلمان يحمل طالعاً حسناً.

واعتبرت «ذا جارديان» أن الطريقة التي أزاح فيها بن سلمان أبناء عمومته من «المنافسين الأقوياء» على العرش السعودي، سواء عبر تنحيتهم كما بدا خلال «انقلاب القصر» (ضد محمد بن نايف)، أو عبر إخضاعهم للإقامة الجبرية (كما جرى مع عبد العزيز بن فهد)، وكذلك الحملة الأمنية التي تقوم بها السلطات السعودية بحق معارضين وناشطين سياسيين وعدد من المفكرين الإسلاميين وبعض الشخصيات الناقدة لسياسات الرياض، بينهم وجوه صحافية وحقوقية، تنم غالباً عن «جنون العظمة» لدى الأمير الشاب، ونهجه «غير المتسامح»، أياً يكن الانطباع العام عن صورة بن سلمان لدى عموم الجمهور السعودي، على حد تعبير الصحيفة.

ومن منظور «ذا جارديان»، فإنه إذا كان هناك أجل يستلزم عنده طرح مسألة التقدم (في السعودية) على بساط البحث والنقاش، فهو الآن. فالمملكة العربية السعودية اليوم، وبوصفها «مهد الجهادية»، باتت «مصدر قلق عالمي»، كونها «مهد (الأفكار) الجهادية»، على ضوء «الفوضى الداخلية» التي تعيشها في الوقت الراهن، إضافة إلى اضطرارها للتراجع على الساحة الدولية بفعل «انعدام كفاءتها» في التعاطي مع ملفات اليمن، وسوريا، وقطر، وأفغانستان. فكلا الأزمتين اليمنية والقطرية «تسببتا بإحراج» ولي العهد السعودي، في وقت تعمل فيه القيادة السعودية على خطب ود السياسيين العراقيين، بخاصة أولئك المقربين من إيران، تزامناً مع «انكفاء» سعودي على الساحة السورية، إلى جانب «خيار صعب» تواجهه الرياض في علاقاتها مع «حليفتها» باكستان على خلفية الأزمة الأفغانية، حيث يتماهى بن سلمان مع نهج ترامب، أكثر من انسجامه مع سياسات إسلام آباد.

وعلى المستوى الاقتصادي، ألمحت الصحيفة إلى أن المؤشرات حول متانة الاقتصاد السعودي، تحمل جانباً مخادعاً، بسبب تأثرها بأزمة انخفاض أسعار النفط، التي أفضت بدورها إلى تناقص الاحتياطيات المالية السعودية بمقدار 200 مليار دولار، لدواعي سد العجز، وإلى اتباع الرياض سياسات تقشفية «تاتشرية» تقوم على خفض الدعم، وخصخصة بعض الشركات الحكومية، على نحو «هدد العقد الاجتماعي» بين الأسرة الحاكمة في المملكة ومواطنيها، وجلهم من الفئة الشابة دون سن الخامسة والثلاثين.

وبإيجاز، ختمت الصحيفة بالقول إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، «يملك الرؤية» إلا أن «سوء تقديره للأمور واندفاعه يهددان بتحويل هذه الرؤية إلى سراب».

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