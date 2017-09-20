المشهد اليمني الأول/

أكثر من ثلاثة أشهر على بدء الأزمة الخليجية بين كل من السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر من جهة ومشيخة قطر من جهة ثانية، ولا تزال الأزمة تترك آثارها على اقتصادات الخليج، وفي ظل تخوف المستثمرين من تصاعد الأزمة بين مشيخات النفظ والغاز، هبطت مؤشرات بورصات قطر وأبو ظبي ودبي مجدداً.

في السياق، هبط مؤشر بورصة مشيخة قطر بنسبة 0,4% إلى 8375 نقطة ليفقد 6,3 % من قيمته على مدى عشر جلسات، فيما انخفض سهم بنك الدوحة 2,6% حسبما ذكرت وكالة «رويترز».

بيانات البورصة أظهرت أن المستثمرين الأجانب لا يزالون يبيعون أسهماً قطرية أكثر مما يشترون بنحو ثلاثة إلى واحد.

أما في أبو ظبي فتراجع سهم دانة غاز 6% وشكل ما يزيد على 70 % من إجمالي حجم التداول ليدفع المؤشر العام للسوق إلى الهبوط 0,8 %، فيما انخفض مؤشر سوق دبي0,7 % في تداول هزيل كما تراجع سهم الاتحاد العقارية 1,1 %.

يشار إلى أن اقتصاديات ممالك ومشيخات الخليج عموماً تشهد أزمات وحالات من التراجع في ظل الهبوط الحاد في أسعار النفط والسياسات التي تعتمدها والقائمة على دعم وتمويل الإرهاب وإنفاق الأموال الطائلة على مسائل وقضايا لا تحقق لمجتمعاتها التطور والنمو المطلوب.

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