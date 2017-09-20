المشهد اليمني الأول/

أكدت صحيفة «لي أوكي ديلا غويرا» الإيطالية أن الوضع الاقتصادي في السعودية ينبئ بغرقها إلى درجة أنه من غير الممكن أن يتمكن أحد من إنقاذها.

وقالت الصحيفة في تقرير لها: إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تسبب خلال الأشهر القليلة الماضية في زعزعة استقرار المنطقة وتصعيد التوتر بين السعودية ودول أخرى, مشيرة إلى أن هذه التوترات الإقليمية لم تكن العامل الوحيد الذي أدى إلى حدوث أزمة اقتصادية داخل المملكة, فقد تسبب تدهور أسعار النفط في إضعاف الاقتصاد، الذي يعتبر أيضاً نتيجة متوقعة لسياسة الحكومة السعودية التي تعول أساساً على عائدات النفط.

وأضافت الصحيفة: خلال العام الماضي دقّ الاقتصاد السعودي ناقوس الخطر، إذ انخفضت إيرادات النفط السعودي من 322 مليار دولار عام 2013 إلى 134 مليار دولار عام 2016. كما استنزفت المملكة احتياطياتها، حيث سحبت منها نحو 116 مليار دولار عام 2015 و81 مليار دولار عام 2016.

وأشارت الصحيفة إلى أن النظام السعودي استجاب بطريقة تقليدية في البداية لمختلف هذه التطورات غير السارة من خلال انتهاج سياسة تقشف شملت تخفيضات في الأجور والمعاشات وميزات الموظفين العموميين والعسكريين، مصحوبة بفرض ضرائب على الشعب السعودي، وكانت هذه الأزمة سبباً في زيادة استيائهم من الحكومة.

كما أفادت الصحيفة أن السعودية كرست جهوداً كبيرة لتعويض تراجع العائدات النفطية ولكن يبدو أن هذه الجهود أثرت بشكل كبير في الإنفاق العام والرعاية الاجتماعية من دون المساس بالإنفاق العسكري، علماً أن السعودية لا تزال ثاني أكبر مشتر للسلاح في العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه كخطة بديلة للخروج من الأزمة بأخف الأضرار، اعتزمت السعودية بيع حصة من أسهم شركة «أرامكو» لجني ما يربو على 200 مليار دولار، وتسديد ديون للمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات, إلا أن هذه الخطة أدت إلى نتائج عكسية وعواقب وخيمة على الأسرة الحاكمة. فقد ألقت هذه الأزمة بظلالها على القطاع الخاص، علماً أن 65% من الموظفين السعوديين يعملون في القطاع العام، في الوقت الذي تحتل فيه عائدات النفط 90% من خزينة الدولة.

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