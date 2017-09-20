المشهد اليمني الأول/

شنّت السلطات السعودية حملة اعتقالات جديدة لمسؤولين ومثقفين تتهمهم بمعارضة نظامها، فيما أكدت منظمة العفو الدولية أن اعتقال السعودية ناشطين حقوقيين يعد ضربة قاتلة لحقوق الإنسان.

وقالت مديرة حملات منظمة العفو الدولية بالشرق الأوسط سماح حديد: تشهد السعودية فترة مظلمة بالنسبة لحقوق الإنسان, مشيرة إلى أن اعتقال السلطات للناشطين في جمعية الحقوق المدنية والسياسية «حسم» عبد العزيز الشبيلي وعيسى الحامد يعد ضربة قاتلة لحقوق الإنسان، مضيفة: إن هذه تعد فترة مظلمة بالنسبة لحقوق الإنسان في السعودية.

وأضافت: اعتقال الشبيلي والحامد يؤكد المخاوف من أن القيادة الجديدة تحت إمرة ولي العهد محمد بن سلمان مصرّة على سحق حقوق الإنسان في السعودية بدل التفاعل مع الناشطين بشأن حقوق الإنسان تجري ملاحقتهم واحداً بعد الآخر.

ولفتت حديد إلى أن الحركة الحقوقية في السعودية عانت كثيراً، وأنه بالاعتقالات الأخيرة أصبح كل الحقوقيين المعروفين تقريباً في السجن بتهم باطلة تتعلق بالإرهاب, مبينة أن الشبيلي والحامد يعدان معتقلي رأي، وأن السلطات السعودية مطالبة بالإفراج عنهما فوراً ومن دون شروط.

وكشف ناشطون أن القضاء السعودي أنهى ملفات محاكمات جمعية «حسم» بعد تصديق الحكم على الناشطين، حيث بلغ مجموع الأحكام النهائية ضد أعضاء الجمعية 105 سنوات سجناً، و94 عاماً منعاً من السفر، وغرامات مالية وعقوبات أخرى.

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