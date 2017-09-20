المشهد اليمني الأول/

وصلت مدرعات الغزاة الاماراتيين إلى قلب صنعاء ولكن تحت أقدام أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين غنموها من جبهات القتال بعد معارك واستبسال أجبرت الجيش الاماراتي على الفرار وتركها خلفه.

وظهر رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي يقود موكب مكون من أربع مدرعات إماراتية في ميدان السبعين بصنعاء احتفاء بحلول الذكرى الثالثة لثورة الـ21 من سبتمبر.

جاء ذلك أثناء تفقد الحوثي سير التجهيزات لساحة الاحتفال بالعيد الثالث لثورة الحادي والعشرين من سبتمبر بميدان السبعين.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة وصول الحوثي على متن إحدى المدرعات الأربع إلى ساحة الاحتفال.

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