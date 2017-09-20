مصادر: هكذا ستكون أسعار البنزين بدءاً من نوفمبر المقبل

المشهد اليمني الاول\
ذكرت مصادر إن أسعار الوقود ستزيد في المملكة بدءاً من شهر نوفمبر بنسبة 80 % ، لافتة إلى أن بنزين ”91“ سيزيد 60 هللة ، وسيباع بسعر 1.35 ريال ، بدلاً من 75 هللة ، على أن يزيد سعر بنزين ”95“ من 72 هللة ، ليباع بسعر 1.62 ريال.
وأوضحت المصادر ، حسبما أوردت صحيفة ”عكاظ“ ، أن أسعار وقود السيارات ستصل إلى 18 ريالاً لنفس الكمية التي تباع حالياً بـ 10 ريالات ، وستصل إلى 36 ريالاً للكميات التي تعبأ حالياً بـ 20 ريالاً ، فيما ستصل الكميات الحالية التي تباع بـ 30 ريالاً إلى 54 ريالاً ، والكميات التي تباع حالياً للمستهلك بـ 40 ريالاً إلى 72 ريالاً.
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