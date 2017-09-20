المشهد اليمني الأول/

لقي قيادي من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعه وعدد من مرافقيه اليوم إثر قصف مدفعي إستهدف تجمعاتهم بمنطقة الخنجر بمديرية خب والشعف بالجوف.

وأوضح مصدر عسكري أن المرتزق المكلف من قوى العدوان قائدا للواء 147 المدعو تركي المهشمي، لقي مصرعه وعددا من مرافقيه إثر إنقلاب سيارته في قصف مدفعي إستهدفهم بمنطقة الخنجر.

ويتهم موالون للعدوان بعض منافقين بتدبير عملية إغتيال، وتشهد الجوف ومأرب وتعز عمليات إغتيالات واسعة نالت من العديد من القادة على خلفيات صراع النفود والمال بين أقطاب المنافقين.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات