المشهد اليمني الأول/

قال رئيس مؤسسة روس أتوم الروسية، ألكسي ليخاتشيف، إن المؤسسة تخطط هذا العام للبدء في أعمال واسعة النطاق لبناء محطة الطاقة النووية المصرية في منطقة الضبعة.

وقال رئيس مؤسسة روس أتوم للصحفيين في فيينا ” نخطط هذا العام لبدء تنفيذ مشروع شامل”، مشيرا إلى خطط روس أتوم لبناء محطة الطاقة النووية في مصر.

هذا وكانت موسكو والقاهرة وقعتا في 19 تشرين الثاني 2015، اتفاقية مبدئية لبناء وتشغيل المحطة، ومنذ ذلك الوقت يعمل الجانبان على مناقشة الصيغة النهائية للعقد.

وبموجب الاتفاقية ستقوم مؤسسة “روس آتوم” للطاقة النووية بتنفيذ هذا المشروع، الذي يتضمن بناء محطة نووية بتقنية روسية في منطقة الضبعة، شمال غرب مصر، تضم 4 وحدات، تبلغ طاقة كل منها 1200 ميغاواط.

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