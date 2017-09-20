المشهد اليمني الأول/

دعا قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي كل الشرفاء والأحرار في اليمن إلى المشاركة الكبيرة والفاعلة في الذكرى الثالثة لثورة الـ21 من سبتمبر في ميدان السبعين يوم غدا الخميس.

وقال السيد عبد الملك الحوثي في خطاب له، مساء اليوم، بمناسبة العيد الثالث لثورة الحادي والعشرين من سبتمبر:” ليكن الحضور في ميدان السبعين رسالة شعب يأبى الإذلال والهوان، وليكن بعد فعالية السبعين تحرك جاد على كل المستويات للتصدي للعدوان ومؤامراته الجدية.”

وأضاف” لتكن ذكرى الحادي والعشرين من سبتمبر دافعا وحافزا للتصدي للسيطرة الأجنبية والهيمنة الخارجية” .. محذرا من المستهترين الضعفاء الذين يقبلون الهوان.

وأشار قائد الثورة إلى أن تحالف العدوان الأمريكي السعودي على وشك البداية في هجمة تصعيدية جديدة، وعلى الجميع تصدى لهم بكل قوة.

وحذر الحوثي من المستهترين الضعفاء الذين يقبلون الهوان، مشدداً “لتكن ذكرى الحادي والعشرين من سبتمبر دافعا وحافزا للتصدي للسيطرة الأجنبية والهيمنة الخارجية”.

وأكد السيد “بالتضحيات في سبيل الحرية نحن رابحون، ودون ذلك فليس إلا الكارثة دون نتيجة بل خسارة الحاضر والمستقبل والدنيا والآخرة”.



وأكد السيد عبدالملك الحوثي على أن التحرك الثوري في 2014 لبى مطالب جميع اليمنيين وأعاد الاعتبار للشعب اليمني الذي أثبت أنه لا يمكن أن يكون مدجنا للأجنبي.

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