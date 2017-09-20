المشهد اليمني الأول/

كشف قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي عن تهديد شخصي له من قبل الدول العشر إبان قيام الثورة الشعبية في الـ 21 من سبتمبر من العام2014م، مطالبة إياه “السكوت عن مخاطبة أبناء شعبنا اليمني”.

وفي كلمة ألقاها مساء اليوم الأربعاء عشية ذكرى حلول الذكرى الثالثة لثورة 21 سبتمبر وحلول ذكرى الهجرة النبوية قال أن “الدول العشر هددتني شخصيا، وطلبت مني أن أسكت”، مضيفاً أنه “سخر منها حينذاك”.

وأوضح السيد أن موقف الشعب اليمني كان أصيلاً لأنه “يحظى بروابط تجمع أبنائه على نحو تدعو لمزيد من التوحد وليس التفكك”.. مبينا في الوقت ذاته أن “مسار القوى السياسية الخاضعة للأجنبي كان ينتهي باليمن إلى تفكك”.

وأوضح زعيم أنصار الله أن “الكثير كان يؤمل من الأجنبي أن يوفر أمنا ورخاء واستقرارا وذل، مبيناً أن العكس صحيح حيث “كلما استحكمت قبضة الأجنبي ازدادت الأزمات وانهار الأمن”.

وأكد قائد الثورة أن “الأجنبي يهندس الأزمات ليوصل البلد إلى البعثرة والتفكك، مشدداً أن “تدخل الآخرين في شؤوننا الداخلية يعتبر انتهاكا لسيادة بلدنا وامتهانا لكرامة شعبنا”.

وبين أن “ما قبل 21 سبتمبر انعدمت الحالة الأمنية حتى وصلت إلى درجة الصفر، والشأن الاقتصادي باعتراف الخارج ذاهب للإفلاس”.. مشيراً أن “الوصاية هي وصاية عدو كل مساعيه للاستعباد والقهر”.

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