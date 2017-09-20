المشهد اليمني الأول/

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قيامه بإجراء اتصالات مع قادة السعودية والإمارات لثنيهم عن القيام بعمل عسكري لتغيير النظام الحاكم في قطر.

وجاء نفي ترامب، رداً على سؤال حول ما إذا ما كان اتصل بالسعودية والإمارات، لثنيهم عن القيام بعملية عسكرية لتغيير النظام الحاكم في قطر، خلال استقباله أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين.

وسبق أن نشرت وكالة «بلومبيرغ» الإخبارية الأمريكية، تقريراً ذكر أن ترامب اتصل بقادة السعودية والإمارات في مراحل مبكرة من الأزمة الخليجية، لتحذيرهما من أن «محاولة إزالة أمير قطر عبر عمل عسكري، قد يولد أزمة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وسيخدم الإيرانيين فقط».

ورحّب ترامب بتميم قائلاً «يشرفني أن أكون مع أمير قطر، نحن أصدقاء منذ عهد طويل».

وقال «نحن الآن في وضع نحاول من خلاله حل مشكلة في الشرق الأوسط وأعتقد أننا سنحلها»، في إشارة إلى الأزمة الخليجية.

وأضاف ترامب «لدي شعور قوي أنه سيتم حلها سريعاً جداً، لكننا (ترامب والأمير تميم) سنتحدث عن التجارة بالإضافة إلى أشياء أخرى».

من جانبه، قال أمير قطر قبيل اللقاء الثنائي «لدينا الكثير للتحدث عنه، من التجارة، التعاون العسكري، التعاون الأمني».

وأضاف «كما قلت يا سيادة الرئيس، لدينا مشكلة مع جيراننا وتدخلكم سيساعد كثيراً وأنا على يقين أننا يمكن أن نتوصل إلى حل لهذه المشكلة».

وتابع «لطالما قلت إننا منفتحون على الحوار وسنظل كذلك أبداً».

وسبق اللقاء خطاب لأمير قطر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، جدّد فيه دعوته إلى حوار غير مشروط مع الدول المقاطعة لبلاده، معتبراً أن زعزعة استقرار دولة ذات سيادة هو «أحد أشكال الإرهاب».

وقال إن «وقف إنتاج الإرهاب والتطرف يتحقق بمعالجة جذوره الإجتماعية والسياسية».

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، متهمين إيّاها بـ«دعم الإرهاب».

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