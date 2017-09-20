المشهد اليمني الأول/

لقي عدد من الجنود السعوديين مصارعهم وجرح أخرون اليوم الأربعاء، خلال محاولة زحف نفذها الجيش السعوي على موقع الشرفة في نجران، كما استهدفت صاروخية ومدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية مواقع للجيش السعودي في قطاع نجران.

وأفاد مصدر عسكري، أن قوات الجيش واللجان الشعبية تصدت لمحاولة زحف نفذها الجيش السعودي على موقع الشرفة العسكري الواقع تحت سيطرت الجيش اليمني واللجان الشعبية على مشارف مدينة نجران وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح، حيث أكد المصدر مصرع وجرح أعداد كبيرة من القوة السعودية المهاجمة.

وأضاف المصدر أن القوة الصاروخية أطلقت صاروخي نوع “أوروغان” وصلية من صواريخ الكاتيوشا على معسكر بليالين التابع للجيش السعودي في نجران.

كما استهدف سلاح المدفعية بعدد من القذائف موقعاً للجيش السعودي في التبة البيضاء في نجران محققاً إصابات مباشرة.

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