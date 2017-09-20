المشهد اليمني الأول/

ها هي الذكرى الثالثة للثورة اليمنية الشعبية 21 سبتمبر تحل علينا مجدداً، لتجدد معها الاتصال بتاريخ فارق من عمر الشعب اليمني ونقطة تحولٍ في مساره أثمرت نتائج نوعية منها النتيجة المُعاشة اليوم وهي مشهد الصمود الأسطوري لشعبنا اليمني كافة قبيلة وجنوداً وقوى اجتماعية وفئات وشرائح وطبقات، في وجه أفتك الترسانات العسكرية للمنظومة الإمبريالية وكياناتها الوظيفية في المنقطة، والتي تتشارك اليوم في عدوان كوني استجلبت فيه كل شركات الارتزاق والقتلة.

يا شعبنا ورفاقنا وأصدقائنا وقيادتنا الثورية بمقدمتها السيد عبد الملك الحوثي، نهئكم ونبارك لكم هذا العيد الخالد، عن يوم لطالما حلم به شعبنا وآلاف الرفاق الشهداء والمناضلين الذين وهبوا حياتهم في سبيل الثورة والتحرر والكرامة والسيادة، وهبوها من أجل هذا اليوم التاريخي الذي يمثل إنجازاً شعبياً لا عودة عنه ولا مساومة عليه.

إننا وبهذا الصدد، نؤكد أن هذه الثورة هي ثورة الشعب اليمني برمته بوجه المنظومة الإمبريالية ووكلائها الإقليميين والمحليين، وهي وريثة الحركة الوطنية اليمنية ومشروعها التحرري ونهجها المقاوم منذ الاستعمار العثماني والبريطاني وثورات 26 سبتمبر و14أكتوبر و30 نوفمبر، وهي وريثة تراكماتها الاجتماعية الوطنية التاريخية وبالتالي مهامها وقضاياها المختلفة المتداخلة التركيب بين الوطني والاجتماعي الغير قابلان للانفصام، في ترابط بنيوي موضوعي كانعكاسٍ للترابط البنيوي الوثيق بين أعداء الشعب على مستوى الداخل وبين أعداءه الدوليين، باعتبار أن الأول تكون بمعية الثاني وكلاهمها محكومٌ بقاء مصالحهم ببقاء هذه العلاقة.

ومن هذه الحقيقة نفهم التكالب الدولي على الثورة حين زحفت على قلاع مراكز الفساد والعمالة والبطش التي جرّعت شعبنا صنوف المعاناة والعذاب والتنكيل والتغييب واستحوذت لنفسها على ثورته ومكتسباته وتضحياته .. إنهما طرفا واحدا لا طرفين. كما نؤكد على حقيقة أن الثورة الشعبية الجديدة 21 سبتمبر، هي من تقود المواجهة الوطنية اليوم إلى جانب أصدقائها وحلفائها، وبأن تمسكنا وانتمائنا لها كثوار ووطنيين -قبل أن نكون حزبيين- وهو انتماء مبدئي عميق ومصيري ولا نرى سواه عدا الفناء والاندثار..

أخيراً، ندعوا شعبنا اليمني وكافة رفاقنا الاشتراكيين الوطنيين المناهضين والمتصدين للعدوان، أن يلتحموا برفاقهم وإخوتهم في ساحة الثورة يوم غد الخميس صباحاً في ميدان السبعين. عاشت الثورة خالدةً ظافرة المجد والخلود لشهدائنا الأبرار الشفاء للجرحى والحرية للأسرى والمعتقلين … …

صادر عن:

تحضيرية الحزب الاشتراكي اليمني (ضد العدوان) اللجنة القيادية المصغرة 20 سبتمبر 2017م

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