المشهد اليمني الأول/

يتوافد هذه اللحظات جماهير الشعب اليمني إلى ميدان السبعين للمشاركة في الاحتفال الجماهيري الكبير الذي سيقام صباح اليوم الخميس في العاصمة اليمنية صنعاء.

وتحيي الجماهير سهرتها برقصات البرع وزوامل ابتهاجاً بالمناسبة العظيمة، التي أخرجت البلاد من الوصاية والهيمنة الخارجية، فكان العدوان لإعادة البلاد للهيمنة.

وكان قد دعا قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي كل الشرفاء والأحرار في اليمن إلى المشاركة الكبيرة والفاعلة في الذكرى الثالثة لثورة الـ21 من سبتمبر في ميدان السبعين.

وقال السيد عبد الملك الحوثي في خطاب له، عشية المناسبة: ” ليكن الحضور في ميدان السبعين رسالة شعب يأبى الإذلال والهوان، وليكن بعد فعالية السبعين تحرك جاد على كل المستويات للتصدي للعدوان ومؤامراته الجدية.”

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