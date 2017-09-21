المشهد اليمني الأول/

أعلنت السعودية، الأربعاء، مقتل 3 من جنودها على الحدود الجنوبية للمملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، «واس» إن الجنود، محمد بن أحمد آل فروان، ومانع بن حسن التليدي، وجابر بن أحمد عطيف، من منسوبي القوات المسلحة، قتلوا في الحدود الجنوبية لنجران وجازان، في الحد الجنوبي للمملكة.

ولم تتطرق الوكالة إلى توقيت وملابسات مقتل الجنود الثلاثة، لكن المتحدث الرسمي باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن “تركي المالكي” أعلن، مساء الإثنين الماضي، تنفيذ عمليات «نوعية» ضد الجيش اليمني واللجان الشعبية.

وبمقتل الجنود الثلاثة، يرتفع عدد قتلى المملكة عند الشريط الحدودي إلى 78 عسكرياً، منذ 10 مايو الماضي.

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