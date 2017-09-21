المشهد اليمني الأول/

نفى مصدر أمني في أمن أمانة العاصمة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية من أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سيارات مفخخة وعدد من الانتحاريين.

وقال المصدر في تصريح له، إنه لم يتم تسجيل أي حالة أمنية سلبية من قبيل القبض على سيارات مفخخة أو انتحاريين على الإطلاق، مستغرباً مما نشرته بعض المواقع الإخبارية من معلومات كاذبة وغير صحيحة في هذا الشأن.

وأكد المسؤول الأمني إن الهدف من نشر مثل هذه الشائعات إرباك الحالة الأمنية وبث الرعب في قلوب المواطنين، وأن الغرض منها إقلاق السكينة العامة، مؤكداً في الوقت ذاته بالقول: “أنا أؤكد لكم لم يتم تسجيل أي حادثة قبض على سيارات مفخخة ولا انتحاريين ومن ينشر هذه المعلومات لا توجد عندهم أي مسؤولية أخلاقية ونحن نعرف لصالح من يعملون”.

وأضاف المصدر الأمني في ختام تصريحه: “في حال تم العثور على أي تهديد أمني فسوف يتم الإعلان عن ذلك عبر الوسائل الإعلامية الرسمية”.

إلى ذلك صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قبل ساعات من الآن أن المنافذ والمداخل الرئيسية للعاصمة صنعاء شهدت دخول عشرة آلاف وتسعمائة سيارة من المتوافدين والمشاركين في الذكرى الثالثة لـ”ثورة 21 سبتمبر”.

ورجح المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أن يزيد هذا العدد خلال الساعات القليلة القادمة.

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