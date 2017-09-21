المشهد اليمني الأول/

فشل عبيد ومنافقي العدوان في تهويل يوم الإستقلال الأكبر في تاريخ اليمن من الوصاية الخارجية وحكم السفارات الغربية.

ويتقاطر هذه اللحظات عشرات الآلاف من المواطنين إلى ميدان السبعين في العاصمة اليمنية صنعاء لإحياء العيد الثالث لثورة الـ21 من سبتمبر 2014م.

وسعى عبيد الفنادق الملكية إلى بث الشائعات بوجود إنتحاريين وسيارات مفخخة، كما بثو سمومهم المناطقية والطائفية، والتهويل بأن 21 سبتمبر دفنت ثورة 26 سبتمبر الأم، وما إلى ذلك من أساليب أثبتت وضاعة مستخدميها.

ورمى عشرات الآلاف من المواطنين تلك التهويلات خلف ظهورهم، وترد هذه اللحظات وفود غير مسبوقة من عموم المحافظات على مداخل العاصمة صنعاء للمشاركة في إحياء ثورة الشعب اليمني التحررية من الوصاية والإرتهان للخارج.



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