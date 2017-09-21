المشهد اليمني الأول/

بدأت فعاليات الإحتفال الجماهيري الضخم في ميدان التحرير بالعاصمة اليمنية صنعاء، إحتفالاً بالعيد الثالث لثورة 21 سبتمبر 2014م.

وشهد ميدان التحرير منذ ليلة أمس توافد جماهيري كبير من جميع المحافظات اليمنية إحتفاءاً ببإنتضار الثورة على الوصاية والهيمنة ورموز العمالة والخيانة.

ويشارك في الإحتفال كبار مسؤولي الدولة من مسؤولين وسياسيين ورؤساء أحزاب، وبحضور رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد، ورئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي.



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