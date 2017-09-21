المشهد اليمني الأول/

أكد مفتي الديار اليمنية “شمس الدين شرف الدين” أن “ثورة 21 سبتمبر ضرورية في ظل ما تعرض له الشعب اليمني من ظلم وفساد واستبداد”.

وأضاف شمس الدين في كلمته في ميدان السبعين في إحتفالية الذكرى الثالثة لثورة 21 سبتمبر 2014، أنه “عندما يصادر القرار اليمني تصبح الثورة واجبة”.

وأشار إلى أن قوى الاستكبار فشلت أمام إرادة الشعب، مشيراً أن أمريكا قد برزت أمام الشعب اليمني بكله.

ودعا مفتي الديار اليمنية الشعب اليمني إلى الوحدة ومزيد من التلاحم وحماية الجبهة الداخلية بما يعزز من الصمود في وجه العدوان.

كما دعا حكومة الإنقاذ إلى مواصلة الجهود في مكافحة الفساد.

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