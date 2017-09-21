المشهد اليمني الأول/

ألقى اللواء مجاهد الكهالي رئيس تنظيم التصحيح كلمة القوى السياسية والتنظيمات الحزبية، بمناسبة ثورة 21 سبتمبر أكد فيها الثورة تحطمت على صخرتها كل المؤامرات، وبدونها كان المستقبل مجهولا.

وأضاف الكهالي “كيف لا نقاتل عدوا يقتلنا ويحاصرنا ويغزو أرضنا؟” مؤكداً أن “شعبنا لا يعرف الاستسلام مهما كانت قوة المعتدين والمستكبرين”.

ودعا مجاهد إلى “مصالحة وطنية لا تستثني أحدا، كما دعا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها”، مشدداً أن “على الخارج الضغط لفك الحصار ورفع الحظر الجوي، وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جرائم العدوان”.

وبين الكهالي أنه “لا حوار إلا بعد وقف العدوان وفك الحصار، مؤكداً “نمد يدنا لسلام لا ينتقص من سيادتنا الوطنية”.

وأشار إلى أن “رجال الجيش واللجان الشعبية يخطون كرامة الشعب اليمني، ويقهرون الغزاة والمرتزقة والقاعدة”.

كما دعا رئيس تنظيم التصحيح في ختام كلمته إلى رفد الجبهات ومزيد من التماسك الداخلي.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات