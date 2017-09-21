المشهد اليمني الأول/

رفض رئيس المجلس السياسي الأعلى “صالح الصماد” إلقاء كلمته في إحتفالية الذكرى الثالثة لثورة 21 سبتمبر 2014م، في ميدان السبعين في العاصمة اليمنية صنعاء.

ووجه الرئيس الصماد في خطابه الثوري يوجه بالافراج عن الصحفيين الذين تحفظت عليهم الاجهزة الامنية ومنحهم فرصة اخرى.

كما أكد الصماد صوابية الاجراءات التي اتخذت بحق من يتعاملون مع العدوان.. مشدداً على وحدة الصف الداخلي واستمرار مواجهة العدوان.



ووجه الصماد رسالة إلى الأمم المتحدة قال فيها “إننا دولة مستقلة والشعب اليمني يتعرض لعدوان ظالم”.. مضيفاً أن شعارات العدوان على اليمن زائفة وشرعية هادي انتهت منذ وقت مبكر”.

وأشار إلى قبوله بالحلول السياسية التوافقية التي تحافظ على كرامة واستقلال الشعب، قائلاً “نحن في الجمهورية اليمنية مع السلام الشامل والعادل”.

وأشار الرئيس الصماد أن النظام السعودي يستغل الحرم المكي لشن العدوان على اليمن، مضيفاً “في ذكرى الهجرة النبوية نعاهد رسول الله على مواصلة الثورة القرآنية”. مشيراً إلى أن الشعب اليمني يقف مع الشعب السعودي لإسقاط نظامه الرجعي المتخلف.

كما شكر الصماد رجال القبائل على مدد القوافل.



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