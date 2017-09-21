المشهد اليمني الأول/

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نجاح اختبار صاروخ باليستي ذي رأس حربية متشظية، «عبر كامل الأراضي الروسية الشاسعة حتى وصل إلى شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق البلاد».

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان أن الصـــــــاروخ مـــــن طـــــــراز «يـــارس» (RS-24) انطلق من منصة متحركة في مطار بليسيتسك (مقاطعة أرخانغلسك شمالي الجزء الأوروبي من أراضي روسيا)، وفي الوقت المحدد وصلت أجزاء رأس الصاروخ المتشظية إلى النقطة المحددة في ميدان رماية كورو بشبه جزيرة كامتشاتكا, مشيرة إلى أن عملية اختبار الصاروخ ذي الوقود الصلب حققت كافة الأهداف المطروحة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه ثاني عملية لإطلاق صاروخ «يارس»، وهو نسخة مطورة بشكل جذري لصاروخ «توبول» الباليستي، في غضون 9 أيام، إذ جرت في 12 من الشهر الجاري تجربة مماثلة، إلا أن إطلاق الصاروخ تم من بئر تحت الأرض.

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