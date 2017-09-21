المشهد اليمني الأول/

لاقى خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة موجة غضب وتنديد عارمة من كبار القادة والمسؤولين حول العالم, إذ وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ترامب، في معرض تعليقه على خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ72 بأنه «هتلر جديد» في السياسة الدولية.

ونقل موقع «إيف نوتيشياس» الإلكتروني عن مادورو قوله: الخطاب العدائي من «أدولف هتلر الجديد» في السياسة الدولية، السيد دونالد ترامب، الذي يعتقد نفسه «سيد» العالم، كان موجهاً ضد شعب فنزويلا، لكن لا أحد يجرؤ على تهديدنا.

بدوره أشار الرئيس البوليفي إيفو موراليس إلى أن سلطات الولايات المتحدة أصبحت تشكل تهديداً للعالم ولقطبيته المتعددة, مضيفاً: من الجلي أن القيادة الأمريكية هي التهديد الرئيس لأمن الأرض والتعددية القطبية والسلام والحرية، داعياً إلى الامتناع عن أي حل عسكري والبحث عن طرق سلمية لتسوية أي مشكلة.

إيران بدورها لم تستسغ ما قاله عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ وصف وزير خارجيتها محمد جواد ظريف كلمة ترامب بالصلافة وأنها خرقاء ومؤشر إلى جهله بحقائق إيران وسلوكه المخادع.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن ظريف قوله في تعليق كتبه على صفحته في «تويتر»: أسلوب خطاب ترامب الذي ينم عن الجهل والمتسم بالكراهية من نمط القرون الوسطى وليس القرن الحادي والعشرين، ولا يستحق الرد، وإن تعاطفه المصطنع مع الإيرانيين لن ينطلي على أحد.

وأضاف: كلمة الرئيس الأمريكي الصلفة والخرقاء، وتجاهله لحقائق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في السياسة الداخلية والخارجية، وكلامه المخادع وتجاهله للحقائق مثل دعم الحكومة الأمريكية للكيان الصهيوني المجرم والأنظمة الدكتاتورية في المنطقة وإنشاء ودعم التنظيمات الإرهابية، سوف لن تؤدي سوى إلى مزيد من العزلة وعدم مصداقية الحكومة الأمريكية أمام العالم.

بدوره قال وزير الخارجية السويدي الأسبق: بالنسبة لترامب؛ العالم هو لعبة، ولا يوجد بالنسبة له أي قواعد، ولا يوجد مفهوم للنظام العالمي.

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