المشهد اليمني الأول/

قالت صحيفة «هافينغتون بوست» إن دول الخليج تنسج «علاقات سرية» و«طويلة الأمد» مع تل أبيب، دون أن تكون على شكل علاقات ديبلوماسية رسمية وعلنية، ملمحة إلى أن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن «اختراقات» في العلاقات العربية – الإسرائيلية، وأن التعاون بين إسرائيل والدول العربية بلغ مستويات هي «الأكبر في تاريخ إسرائيل» يحمل دلائل في هذا الخصوص.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن الرغبة التي تبديها كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين في «انفتاح أكبر» على إسرائيل، إنما تأتي انعكاساً لواقع «المصالح المشتركة المتنامية» بين تلك الدول وتل أبيب، سواء في ما يتعلق بـ«مواجهة إيران والجماعات المصنفة إرهابية» من قبلهما، أو «التصدي للانتقادات المتزايدة» لتل أبيب والعواصم الخليجية بخصوص ملف حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الدول الخليجية تسعى إلى خطب ود قادة الجماعات اليهودية «النافذة» في الولايات المتحدة، من أجل استمالة الإدارة الأمريكية في هذا الملف، لا سيما البحرين التي أقلقها انتقاد وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون لـ«التمييز» الذي تمارسه المنامة بحق مواطنيها من الشيعة.

بوادر التقارب بين دول الخليج وإسرائيل تنسجم مع جهود الإدارة الأمريكية

وفي هذا الإطار، توقفت «هافينغتون بوست» عند أبرز مؤشرات التقارب الخليجي – الإسرائيلي، موضحة أن افتتاح الممثلية الديبلوماسية الإسرائيلية في الإمارات لدى «الوكالة الدولية للطاقة المتجددة»، أواخر العام 2015، يمكن عده تدشيناً لـ«سفارة غير رسمية لإسرائيل» على الأراضي الإماراتية.

ومع الإشارة إلى التقارير المتداولة بشأن زيارة أمير سعودي إلى إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، ربطت الصحيفة بين تلك الأنباء وبين التصريحات الأخيرة للعاهل البحريني التي انتقد فيها المقاطعة العربية لتل أبيب، لافتة إلى أن موقف البحرين لا بد وأن يكون قد استند إلى «ضوء أخضر» من الرياض، بالنظر إلى حجم النفوذ الذي تتمتع به الأخيرة داخل المنامة.

وزادت «هافينغتون بوست» أن بوادر التقارب بين دول الخليج وإسرائيل تنسجم مع جهود الإدارة الأمريكية الرامية إلى إيجاد «بيئة مؤاتية» للتوصل إلى تسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، عبر تعزيز العلاقات بين تل أبيب ودول عربية «أساسية» في المقام الأول، وذلك سواء في مسائل التجارة، أو قضايا أمنية واستراتيجية، كمواجهة إيران والتنظيمات المتطرفة.

وفي خضم الأزمة بين الدوحة، أوضحت «هافينغتون بوست» أن أطراف الأزمة الخليجية تتسابق على كسب صوت الجالية اليهودية داخل الولايات المتحدة.

ففي مقابل ما تظهره البحرين من «تسامح» مع أتباع الديانة اليهودية، ومن انفتاح على إسرائيل، ذكرت الصحيفة أن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، عهد إلى مؤسسة علاقات عامة يهودية تنظيم اجتماعات وحملات بغرض التقرب من الدوائر الأمريكية والإسرائيلية.

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