المشهد اليمني الأول/

كشف مصدر عسكري، تفاصيل إسقاط المضادات الأرضية للجيش اليمني واللجان الشعبية، طائرة استطلاع تابعة لتحالف العدوان السعودي في نجران.

وقال نائب المتحدث باسم الجيش اليمني العقيد عزيز راشد، إن الجيش استطاع استعادة منظومة الرادار والإنذار المبكر، الأمر الذي أعطى القوات قدرات عالية على التخفي والتموية، والانسحاب من المواقع المدرجة على خرائط القصف لطيران التحالف.

وأضاف أنه تم التعامل مع الطائرة عن طريق التتبع الصاروخي وإسقاطها، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يقومون فيها بإسقاط تلك الطائرات، حيث تمكنت المضادات الأرضية من إسقاط 15 مروحية للتحالف فوق الأراضي اليمنية، مشيرا إلى أن الجديد في إسقاط طائرة الاستطلاع الأخيرة هو أن الرادار لعب الدور الأكبر، وتم إسقاطها فوق الأراضي السعودية.

وأكد راشد، أن إسقاط طائرة الاستطلاع والتوصل لحطامها، كشف الكثير من المعلومات الاستخباراتية، ومنها خرائط لمواقع مستهدفة داخل اليمن، بالإضافة لمعلومات وصور تم التقاطها لتجمعات الجيش اليمني واللجان الشعبية، وقد استخدم العدوان أنواعا متعددة من الطائرات الحربية القاذفة التي تستخدم للاستطلاع.

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