المشهد اليمني الأول/

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، إن الجيش العربي السوري قام الليلة الماضية بالسيطرة على قرابة 16 كم مربع وبلدتين غرب الفرات وتطهيرها من الإرهابيين.

الجنرال الروسي أضاف: أن عناصر قوات العملية الخاصة الروسية إلى جانب قوات الجيش السوري، ينفذون مهمات قتالية للقضاء على مسحلي تنظيم “داعش”.

وأعلن الجنرال أنه تم إبلاغ ممثلي قيادة القوات الأمريكية المتواجدة في قطر بشكل صارم، بأن محاولات القصف من مناطق تواجد “قسد” ستواجه ردا فوريا.

وأشار كوناشينكوف إلى أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أوقف تنفيذ عملية تحرير الرقة في ضوء نجاحات الجيش السوري، مضيفا أن أحياء مركز تواجد تنظيم “داعش” والتي تشكل نحو 20% من مساحة المدينة، لا تزال تحت سيطرة الإرهابيين.

وأوضح أن وسائل المراقبة الروسية ترصد عملية نقل مسلحي “سورية الديمقراطية” من الرقة إلى المناطق الشمالية لدير الزور.

ولفت الجنرال الروسي إلى أن مسلحي “سورية الديمقراطية” الذين يأتون من الشمال إلى دير الزور، ينضمون دون عوائق إلى تشكيلات “داعش”، مضيفا أن وسائل المراقبة الروسية لم ترصد خلال أسبوع أي اشتباكات بين مسلحي “داعش” و”سورية الديمقراطية”.

وفي الوقت ذاته أفاد كوناشينكوف، بأن قوات الجيش السوري تعرضت مرتين لإطلاق نار من مناطق شرق الفرات، حيث يتواجد مسلحو “قسد” وعسكريون أمريكيون.

وأكد الجنرال الروسي أن أكثر من 85 بالمئة من الأراضي في دير الزور، باتت تحت سيطرة الجيش العربي السوري، وخلال الأسبوع القادم ستكون المدينة تحت سيطرته بشكل كامل.

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