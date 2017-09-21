المشهد اليمني الأول/

وصف وزير خارجية كوريا الشمالية تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير بلاده بأنه “نباح كلب”، وأكد أن بيونغ يانغ لن يردعها هذا الخطاب الحاقد.

ويوم الثلاثاء شنّ ترامب في خطاب ناري هو الأول له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، هجوما حادا على بيونغ يانغ، متوعدا كوريا الشمالية بـ”تدميرها بالكامل” إذا ما هددت بلاده.

وتابع ترامب تصريحه الهجومي قائلا أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون “انطلق في “مهمة انتحارية له ولنظامه”. وما أن وصل وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ-هو الأربعاء إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حتى انهالت الاسئلة عليه من الصحفيين حول خطاب ترامب الذي استهدف بلاده.

وسارع الوزير الكوري الشمالي للردّ بينما كان يدخل فندقه في نيويورك قائلا: هناك مثل يقول ان القافلة تسير والكلاب تنبح. وأضاف: إذا كانوا يحاولون إحداث صدمة لنا بصوت نباح كلب فإنهم بلا شك لديهم أحلام كلاب.

يشار الى أن التوترات تصاعدت بين واشنطن وبيونغ يانغ عندما أجرت كوريا الشمالية اختبارا لقنبلة هيدروجينية أقوى بكثير مما قبلها، إضافة الى إطلاق صواريخ بالستية فوق اليابان.

وتقول كوريا الشمالية الدولة الفقيرة والمعزولة انها تحتاج الى سلاح ردع نووي لحماية نفسها من عدائية الولايات المتحدة، كما انها جعلت من التسلح جزءا أساسيا من العقيدة الوطنية.

ويتواجد 28 ألف و500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية، وذلك في أعقاب الحرب الكورية بين 1950-1953 والتي انتهت بوقف إطلاق النار وليس بمعاهدة سلام.

وإضافة إلى التهديد النووي، تنتصب المدفعية الكورية الشمالية على الحدود المتوترة مما يضع سيئول المجاورة والملايين من سكانها في مرمى الاسلحة التقليدية والكيميائية لكوريا الشمالية.

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