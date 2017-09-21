المشهد اليمني الأول/

صدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (99) لسنة 2017م بشــأن العفو عن العقوبة في القضية رقم (1) لسنة 2017/ج ج.

فيما يلي نصه:

رئيس المجلس السياسي الأعلى:

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى الاتفاق الموقع بتاريخ 28/7/2016م بين أنصار الله وحلفائهم والمؤتمر الشعبي وحلفائه.

وعلى الإعلان الصادر بتاريخ 6/8/2016م بتشكيل المجلس السياسي الأعلى.

وعلى القانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات وتعديلاته.

وعلى القانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.

ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة

قــــــرر

مادة(1): يعفى المحكوم عليه/ يحيى عبد الرقيب الجبيحي من العقوبة المحكوم بها عليه بموجب الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في القضية رقم (1) لسنة 2017/ج ج.

مادة(2): يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ 20 سبتمبر 2017م

صالح علي الصماد

رئيس المجلس السياسي الأعلى

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