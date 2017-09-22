المشهد اليمني الأول/

نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عمليات خاطفة على مواقع المرتزقة في تبة المطار والمشجح والواغرة والزغن بمديرية صرواح في مأرب.

واكد مصدر عسكري للمشهد اليمني الأول، مصرع وجرح أعداد كبيرة من أزلام العدوان المنافقين في هجوم على مواقعهم بمديرية صرواح.

وأشار المصدر إلى مصرع عدد من القيادات بينهم، القيادي النقيب المنافق علي حمد مريحان الأجدعي، والقيادي المنافق الملازم ثابت أحمد الجرادي، والمنافق محمد يحيى شبوان الأجدعي ، والمنافق وديع محمد عباس العليبي، بنيران الجيش واللجان الشعبية في المواجهات.

ووزع الإعلام الحربي مشاهد من تدمير تحصينات المنافقين في الزغن بمأرب بنيران الجيش واللجان الشعبية.

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