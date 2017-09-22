المشهد اليمني الأول/

قال الأمين العام لحزب الله السيد “حسن نصرالله” بكلمةٍ له في المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله بالضاحية الجنوبية لبيروت، “إننا لسنا هواة حرب ولا هواة قتال، لكن لو كان تكليفنا أن نقاتل سنقاتل حتى لو وقف بوش وترامب والذي خلف ترامب، واسرائيل، وبعض العرب وكل العالم أمامنا، فكل الذي امامنا لا يخيفنا”.

وأشار نصرالله إلى أن “المجاهد والمقاوم الحقيقي هو الذي يؤدي تكليفه الشرعي على أكمل وجه، فإن كان تكليفه الصبر فهو الصابر وإن كان القتال فهو المقاتل في الميدان”. كما لفت إلى أن المقاومة هي وسيلة لتحقيق هدف ولا يجوز أن تتحول إلى هدف، مؤكداً أن هذه هي إحدى المخاطر التي تواجهها الأحزاب والدول.

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