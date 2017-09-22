المشهد اليمني الأول/

أحيت العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الخميس الذكري الثالثة لإنتصار ثورة 21 سبتمبر 2014م، على حكم السافرات الغربية وقوى النفوذ والفساد في البلاد.

وامتلئ ميدان السبعين عن بكرة أبية بالحشود المتدفقة من كل حدب وصوب، تأكيداً على مواصلة الثورة على الإنتصار الكامل.

واكتظت مداخل العاصمة صنعاء بالحشود القادمة من مختلف محافظات الجمهورية للمشاركة في إحياء هذه المناسبة الوطنية، ومعها قوافل الدعم لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في مواقع العزة والشرف.

وحملت الحشود الجماهيرية الأعلام الوطنية والشعارات المؤكدة على وحدة الصف الوطني وتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته وإستمرار صمود الشعب اليمني والمضي في تحقيق أهداف الثورة في الخروج من التبعية والوصاية الخارجية.

وأكدت رسائل الإحتفال على وحدة الصف الداخلي، وعلى مواجهة العدوان السعودي الأمريكي، مؤكدين أن لا هزيمة في طريق الإستقلال والحرية.

وألقى عدد المسؤولين كلمات، أكدوا فيها على مواصلة الثورة والحفاظ عليها في وجه الإستعمار والرجعية العربية.

وجه الرئيس الصماد في خطابه الثوري يوجه بالافراج عن الصحفيين الذين تحفظت عليهم الاجهزة الامنية ومنحهم فرصة اخرى.

كما أكد الصماد صوابية الاجراءات التي اتخذت بحق من يتعاملون مع العدوان.. مشدداً على وحدة الصف الداخلي واستمرار مواجهة العدوان.

ووجه الصماد رسالة إلى الأمم المتحدة قال فيها “إننا دولة مستقلة والشعب اليمني يتعرض لعدوان ظالم”.. مضيفاً أن شعارات العدوان على اليمن زائفة وشرعية هادي انتهت منذ وقت مبكر”.

وأشار الرئيس الصماد أن النظام السعودي يستغل الحرم المكي لشن العدوان على اليمن، مضيفاً “في ذكرى الهجرة النبوية نعاهد رسول الله على مواصلة الثورة القرآنية”. مشيراً إلى أن الشعب اليمني يقف مع الشعب السعودي لإسقاط نظامه الرجعي المتخلف.

وأكد محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا، على التمسك بالنظام الجمهوري.. قائلاً : أننا نؤكد على مضامين متعددة أننا “جمهوريين ومن قرح يقرح”.

وأكد بن حبتور أن هذه الثورة لا يمكن أن تتحقق لولا دماء الشهداء الذين ضحوا من أجل كل الثورات، مؤكداً أن الحكومة تلتزم بالوفاء لتضحياتهم، تجاه أسر الشهداء.

وقال بن حبتور: على العالم أن يدرك أن لا سلام قادم في اليمن إلا بالتفاهم مع العاصمة صنعاء وليس عاصمة أخرى، والرياض وابو ظبي معنيتان بالوقوف في حل المشكلة وايقاف العدوان.

وشدد مفتي الديار اليمنية “شمس الدين شرف الدين” أن أنه “عندما يصادر القرار اليمني تصبح الثورة واجبة”.

وأشار إلى أن قوى الاستكبار فشلت أمام إرادة الشعب، مشيراً أن أمريكا قد برزت أمام الشعب اليمني بكله.

ودعت القوى السياسية إلى “مصالحة وطنية لا تستثني أحدا، كما دعا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها”، مشدداً أن “على الخارج الضغط لفك الحصار ورفع الحظر الجوي، وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جرائم العدوان”.

وأكد عضو الهيئة العليا لحزب الرشاد السلفي العلامة محمد طاهر أنعم أن المناسبة هي إحتفاء بالإنعتاق من التبعية والإرتهان للخارج.. مشيراً إلى أن اليمن خلال 40 عاما من التبعية والإرتهان لنظام آل سعود لم يحقق شيء، بل ظل في ذيل قائمة دول العالم الفاشلة إقتصاديا وتنمويا .

وأضاف ” رغم أننا سلمنا له بلادنا واستسلمنا لتدخلاته وسيطرته إلا أنه كان نظاما لئيما حرص بكل إهتمام على إذلالنا “.. مؤكداً أنه مهما دفعنا اليوم من ثمن وواجهنا من ألم فإن كلما نجده أقل وأهون من الطريق الذي كنا نسير فيه .

من جانبها قالت وزير الدولة في كلمة المرأة في الاحتفال بالعيد الثالث لثورة 21 سبتمبر : ” تؤكد المرأة اليمنية كل يوم دون تهاون أو ملل أو كلل على هذا الصمود والتضحية والعطاء المتفاني بما تقدمه من دعم مادي من قوافل الغذاء المتجهة لجبهات المواجهة مع العدو “.

وأكدت أن ثورة 21 سبتمبر 2014م أعادت الأمل في التحرر والانعتاق والتغيير الجذري للشعب اليمني وحقه في السيادة المطلقة على أرضه وكل ثرواته وحرية قراراته في كل القضايا الداخلية والخارجية والتي كانت مجرد أحلام في مخيلة الشرفاء من أبناء هذا الوطن .

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