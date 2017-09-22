المشهد اليمني الأول/

جهزت القبائل اليمنية أكبر قافلة دعم للجبهات منذ إنطلاق العدوان بقافلة مكونة من مئات السيارات في عدد من المربعات المحيطة ميدان السبعين في العاصمة اليمنية صنعاء.

وشكر الصماد في كلمته القبائل اليمنية على جهودهم الجبارة، كما أشاد بها محمد علي الحوثي في كلمته مؤكداً أن الشعب اليمني سيحقق كل مايصبو إليه في المستقبل.

وتدفقت من مختلف محافظات الجمهورية مشئات السيارات للمشاركة في إحياء هذه المناسبة الوطنية، ومعها قوافل الدعم لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في مواقع العزة والشرف.

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