المشهد اليمني الأول/

صرح النائب العام في قطر، علي بن فطيس المري، أن حكومة بلاده أوشكت على الإعلان عن التفاصيل الكاملة حول اختراق وكالة أنبائها، وتلفيق تصريحات.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن المري تصريحاته، بأن الأزمة مع قطر “بدأت بتلفيق أحاديث” لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في أعقاب اختراق قرصنة وكالة الأنباء القطرية، وهو ما وصفه المري بأنه “جريمة قانونية مكتملة الأركان”.

وأعلن المري خلال ندوة صحفية بمدينة نيويورك، أن بلاده قطعت شوطاً كبيراً في التحقيقات، وبات الكشف عن هوية مخترق الوكالة وشيكًا، ولم يبق سوى استكمال بعض المعلومات لكشف التفاصيل الكاملة حول من قاموا بالاختراقات.

وفي تصريح أخر له للتلفزيون القطري، أكد النائب العام القطري أن اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية نفذته دولٌ مجاورة مشاركة في الحصار، قائلاً: “هذه الاختراقات تمت من بعض دول الجوار، وبعضها تم من خلال أجهزة أيفون من “IP” يعود إلى أرقام مستخدمة في هذه الدول”، مشيراً إلى أن الأدلة التي بحوزة دولة قطر كافية لتوجيه الاتهام لدول الحصار.

يذكر أن الحديث المنسوب إلى الشيخ تميم بن حمد، حول الموقف القطري من الأوضاع الإقليمية والخليجية، كان أحد الأسباب المباشرة للأزمة التي اندلعت بين الدوحة ودول عربية على رأسها السعودية والإمارات ومصر والبحرين.

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