المشهد اليمني الأول/

نفذ أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية ثلاث عمليات هجومية على مرتزقة الجيش السعودي في نجران وعسير.

ففي نجران نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مرتزقة الجيش السعودي في سلاطح والتبة البيضاء ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

كما نفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية عملية هجومية أخرى على مرتزقة الجيش السعودي في الطلعة ما أدى إلى تكبيدهم قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي عسير تم تنفيذ عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السعودي في تبة الخزان وتبة القناصين في علب ما أسفر عن مقتل وجرح عدد منهم.

وفي الداخل نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عمليات هجومية مماثلة كما أفشلوا محاولة تسلل.

ففي تعز نفذ أبطال الجيش واللجان عملية عسكرية نوعية على مواقع المرتزقة باتجاه بيرباشا مكبدين المرتزقة قتلى وجرحى في صفوفهم كما أفشلوا محاولة تسلل للمرتزقة باتجاه منطقة العويد في حمير بمديرية مقبنة وسقوط قتلى في صفوفهم.

كما نفذ مقاتلو الجيش واللجان الشعبية سلسلة عمليات مباغته استهدفت عددا من مواقع مرتزقة العدوان في جبهة نهم حيث وأسفرت عن مصرع وجرح العديد من المرتزقة واغتنام عتاد عسكري متنوع.

وفي الجوف تم تنفيذ عملية على مواقع المرتزقة في محزام ووادي صقر بمديرية الغيل.

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