المشهد اليمني الأول/

استشهد 4 مدنيين بينهم طفل وامرأة وأصيب أخرون اليوم الجمعة جراء غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت منزلاً في مديرية شدا الحدودية بصعدة.

وأفاد مصدر محلي بالمحافظة، أن طيران العدوان السعودي الأمريكي استهدف بغارة منزل مواطن في مديرية شدا، ما أدى إلى استشهاد طفل ورجلين وامرأة وإصابة مواطن آخر.

وفي الوقت نفسه شن طيران العدوان السعودي الأمريكي عدة غارات على مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية.

وكان طيران العدوان السعودي الأمريكي شن ثمان غارات على منزل مواطن في مديرية الحشوة بمحافظة صعدة يوم الأربعاء الماضي مخلفاً 3 شهداء بينهم امرأة و6 جرحى من المدنيين.

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