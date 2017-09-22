المشهد اليمني الأول/

إعتلى جموع المحتفلين من أبناء الشعب اليمني المدرعات الاماراتية اثناء الاستعراض في ميدان السبعين بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 21 سبتمبر.

وكان أبطال الجيش واللجان الشعبية قد إغتنم عدد كبير من الآليات والعربات العسكرية التابعة للغزاة ومنافقيه في أكثر من جبهة منذ بداية العدوان على اليمن مارس 2015م.

وحاول المنافقين الإنتقاص من الرسالة الكبيرة التي أراد محمد علي الحوثي أمس إيصالها للعدو، من خلال دخوله لميدان السبعين بالعربات الإماراتية التي تم إغتنامها في المعارك.

وتسود حالة من الإحباط في صفوف المنافقين إزاء فشل العدوان في تحقيق أهدافه مع قرب إكتمال العام الثالث للعدوان.

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