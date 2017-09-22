المشهد اليمني الأول/

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصارعهم وجرح آخرون، اليوم الجمعة، في صد زحف لهم في حيفان بمحافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري، عن صد زحف لمرتزقة العدوان باتجاه جبل عسق والتباب المجاورة له بمديرية حيفان غربي محافظة تعز.

وأكد المصدر مقتل وجرح أعداد من المرتزقة، مشيرا إلى أن جثث المرتزقة قد تركت في ساحة المعركة قبل فرار من تبقى منهم أمام ضربات الجيش واللجان الشعبية.

ونفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية في وقت سابق اليوم عملية عسكرية نوعية على مواقع المرتزقة باتجاه بير باشا مكبدين المرتزقة قتلى وجرحى في صفوفهم كما أفشلوا محاولة تسلل للمرتزقة باتجاه منطقة العويد في حمير بمديرية مقبنة وسقوط قتلى في صفوفهم.

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