المشهد اليمني الأول/

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون الجمعة إن الرئيس الأميركي دونالد ترامبمجنون ومختل عقليا، متوعدا بأنه سيجعله “يدفع غاليا ثمن” التهديدات التي أطلقها من على منبر الأمم المتحدة الثلاثاء بتدمير كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية عن كيم قوله “سأجعل الرجل الذي يشغل منصب القائد الاعلى في الولايات المتحدة يدفع غاليا ثمن خطابه الداعي إلى التدمير الكامل لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية” الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

وفي وقت سابق، وصفت وزير خارجية كوريا الشمالية تهديد ترامب بأنه “نبح كلب” ولن يجدي نفعاً مع كوريا .

وبذلك يكون الرئيس الكوري قد أخذ بثأره الشخصي من الرئيس الأمريكي الذي أطلق خطاب ناري على منبر الأمم المتحدة حمل الكثير من الهجوم على كوريا وأطلق وعود بتدميرها كاملاً، ووصف كيم حينها بالمجنون.

وعبر ترامب عن وصفه لزعيم كوريا الشمالية متحدثاً أن”كيم جونغ أون مجنون في مهمة انتحارية له ولنظامه”.

وقد دفعت التصريحات المتهوّرة بين الرجلين، والتي يتلّقاها جمهور واسع بنوع من السخرية، إلى وصفهم بـ”المجنونين اللذان يلعبان بمصير العالم”.

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