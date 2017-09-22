المشهد اليمني الأول/

ذكرت وسائل إعلام يابانية اليوم، أن 3 شركات طيران أوروبية، اتخذت قرارا بتغيير مسار رحلاتها فوق اليابان، بسبب الصاروخ الكوري الشمالي الذي أطلق مؤخرا.

ولفتت قناة تلفزيون “NHK” إلى أن رحلات شركات طيران “Lufthansa” و”Swiss International Air Lines” و”SAS” المتوجهة من الدول الأوروبية، نحو طوكيو لن تحلق فوق بحر اليابان بحلول تشرين الأول.

وبدلا عن ذلك ستحلق رحلات طائرات هذه الشركات فوق جزيرة هوكايدو شمال اليابان، وعلى طول الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، ولن يؤثر ذلك بشكل كبير على زمن الرحلات، بحسب الشركات المعنية.

وأشار المصدر في الوقت ذاته، إلى أن شركتي الطيران الياباني الرئيستين “All Nippon Airways” و”Japan Airlines” لا تنويان حتى الآن اتخاذ إجراءات مماثلة.

هذا، ويؤكد خبراء مختصون، أن احتمال اصطدام الطائرات بصاروخ باليستي منعدم تماما، وذلك لأنها تحلق على ارتفاعات مختلفة.

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