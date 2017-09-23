المشهد اليمني الأول/

وزع الإعلام الحربي مشاهد مصورة لجنديين سعوديين تم أسرهما على أيد الجيش واللجان الشعبية في جبهة نجران.

وأظهرت المشاهد أسيرين من الجنود السعوديين هما الجندي الأسير ذعار مطلق العتيبي وهو من كتيبة المشاة العليا اللواء السادس. والرقيب الأسير عبدالله بن علي الشيلي صاحب الرقم 466329 برتبة رقيب.

وقد أشاد الأسيران بمعاملة أبطال الجيش واللجان الشعبية باعثين رسائل الطمأنة لأهاليهم مطالبين الحكومة السعودية بمتابعتهم والتعجل في تبادل ملف الأسرى ووقف العدوان على اليمن.

وكان الجيش واللجان الشعبية أعلنا خلال الأيام الماضية عن وقوع أسيرين سعوديين في قبضتهم إثر معارك ما وراء الحدود.

شاهد الأسير ذعار مطلق العتيبي

https://youtu.be/SXEa6XwRa1o

شاهد الأسير عبدالله بن علي الشيلي

https://youtu.be/oeleNCkZav0

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