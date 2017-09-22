المشهد اليمني الأول/

دعا وزير الخارجية الهولندي، بيرت كوندرز، اليوم الجمعة ، إلى ضرورة التوصل لحل سياسي وإيقاف الحرب في اليمن.

ودعا كوندرز خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، حول الأزمة في اليمن، المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته والعمل على استعادة الكرامة الإنسانية في اليمن، مشددًا على ضرورة التدخل السريع، وفتح مطار صنعاء الدولي أمام الطائرات التجارية، التي تسهل وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

وقال: “إن احتدام المعارك في اليمن؛ أسفر عن انهيار هياكل الدولة، فضلا عن تدمير نصف المستشفيات في البلاد”، مضيفا أن ما لا يقل عن 15 مليون شخص لا يحصلون على الخدمات الطبية، والأطباء لا يتلقون أجورهم والمؤن الطبية غير متوفرة، فضلا عن نقص المياه النظيفة.

وأوضح أن بلاده تعد من الدول الرائدة في تقديم المساعدات الإنسانية إلى اليمن والتي ترجع إلى أكثر من 4 عقود، وانها قدمت دعما إنسانيا لليمن يقدر بأكثر من 20 مليون يورو، مشيرًا إلى أن هولندا قدمت مساعدات أخرى إلى اليمن لتحسين أزمة مياه الشرب.

وأشار إلى أن هناك انتهاكات ترتكب في اليمن بحق الرجال والنساء من قصف وتشريد، وجميعها بعيدة عن التغطية الإعلامية وغير معلومة لدى الجميع.

وقالت وسائل إعلام أجنبية، إن هولندا تقدّمت، الخميس، بمشروع قرار إلى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف سويسرا، للمطالبة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاك قوانين الحرب باليمن ومن المرجح أن يتم التصويت على مشروع القرار، الأربعاء المقبل.

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