المشهد اليمني الأول/

شارك وفود من محافظات الجنوب اليمني المحتل بالأجنبي والإماراتي والجنجويد والقاعدة، في إحتفالية ثورة الواحد والشعرين من سبتمبر في ذكراها الثالثة.

وأكد أبناء المحافظات الجنوبية انهم قطعوا مئات الكيلومترات للمشاركة في الذكرى الثالثة للثورة التي أنقذت اليمن من التبعية والوصاية الخارجية، والمقامة في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأشار الوافدين من أبناء المحافظات الجنوبية من أبين وحضرموت ولحج وعدن وشبوة والضالع، أن هذه الثورة ستستمر حتى تحقيق النصر، مؤكدين بذل دمائهم لمواصلة ثورة التحرر والإستقلال.

ومثلت مشاركة أباء المحافظات الجنوبية مصدر قلق للعدوان واذنابه في ظل توسع النفوذ الأجنبي مطمئناً بعدم الإعتراض، إذ مثلت الضربة مفهوماً معاكساً للعدوان وعملائه، وهو أن ثوار الجنوب ينتظرون ساعة الصفر لتحرير الأرض من دنس الغزاة والمحتلين.

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