المشهد اليمني الأول/

نجح الأمنيون واللجان الشعبية في تأمين مليونية ميدان السبعين في الذكرى الثالثة لثورة الإستقلال من الوصاية الأجنبية ونفوذ الفساد.

ورغم التوافد الجماهيري الضخم من كل المحافظات، إلا أن التنظيم كان عند مستوى الفعالية الجماهيرية الضخمة.

كما توزع آلاف من اللجان الشعبية مساندين للجان الأمنية والمرور لتنظيم مرور المركبات وتسهيل وصولهم إلى ميدان السبعين.

وتدفقت سيول من السيارات مكونة من آلاف المركبات المختلفة إلى ميدان السبعين ومداخل الميدان، في تنظيم وجهد كبيرة من اللجان المنظمة للفعالية.

وأشاد المواطنين باللجان الأمنية المنظمة للفعالية، مبديين إرتياحهم الكبير للجهود الأمني المبذولة.

فيما أكد المنظمون والأمنيين أن المواطنين إلتزموا بالإجراءات والتعليمات، معبرين عن شكرهم للمواطنين الذين تفاعلوا معهم تفاعلا كبيراً، مؤكدين عدم وجود أي إختلال.

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