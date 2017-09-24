المشهد اليمني الأول/

مثلت ثورة 21 سبتمبر الخطوة الأولى لتصحيح مرحلة إتسمت بالضعف والإنفلات الأمني والتردي الإقتصادي والإرتهان لمجلس سفارات الدول العشر في صنعاء.

ولم تكن القوى الخارجية بعيدةً عن تفاصيل الحوار الوطني في أروقة موفمبيك على مدى تسعة أشهر، وهي مرحلة تخللها مساعي حثيثة لإستبعاد أنصار الله، واغتيال بعض قياداتهم.

وانتهت بتلكؤ هادي وحكومته في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والإنقلاب على ماتم الإتفاق عليه، والإستحواذ على تشكيل الهيئة الوطنية للإشراف على تنفيذ الحوار الوطني، مروراً بفرض جرعة سعرية خانقة، وصولاً إلى محاولة فرض الأقاليم في مسودة الدستور بالإستقواء بالخارج.

وخابت آمال الشعب مجدداً فخرج مطالباً بإلغاء الجرعة وإسقاط الحكومة وتنفيذ مخرجات الحوار، ورفض الوصاية الدولية، لكن السلطة قابلت مطالبه بالحديد والنار.

ورغم القمع نجحت ثورة 21 سبتمبر في تحقيق أهدافها، واسقاط رموز الفساد والوصاية واداوات الخارج داخل النظام.

وفي لحظات النصر الفارقة وبينما كان الجميع يتوقع إعلان البيان رقم1، لمحاسبة ومعاقبة أعداء الثورة، وقعت القوى الثورية إتفاق السلم والشراكة مع بقية المكونات السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.

وحظي الإتفاق بإجماع وطني ومباركة إقليمية ودولية، وتشكل بموجبه حكومة الشراكة، بتعود بعدها المكونات مجدداً إلى طاولة الحوار في موفمبيك، ولكنها لم يكتب لها النجاح، بسبب سياسة التعطيل التي إنتهجتها بعض الأحزاب وبتعليمات مباشرة من الرياض.

ورافق تعثر المفاضات السياسية رافقه قرارات دولية تفرض عقوبات على بعض الشخصيات اليمنية، أعقبه إدخال البلاد في حالة من الفراغ الرئاسي والحكومي بإستقالة هادي وبحاح، وتزامن معها فرض عزلة دولية بإنسحاب السفارات من صنعاء.

وفرض هذا الواقع على المكونات الثورية ضرورة سد الفراغ والحفاظ على مؤسسات الدولة ومواجهة القاعدة وداعش المدفوعة إقليمياً ودولياً.

وسقطت أوراق الخارج سياسيا واقتصاديا وامنيا فلجأت إلى الخيار العسكري، وقال المبعوث الأممي جمال بن عمر حينها أن العدوان لايهمه الحل السياسي ولاعودة مايسميه بالشرعية، بقدر مايهمه كبح جماح الثورة السبتمبرية العظمة وإعادة الوصاية على البلاد.

تلك بإختصار كانت مراحل أبرز المحطات من الثورة السبتمبرية حتى العدوان السعودي الأمريكي على اليمن أرضاً وانساناً.

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