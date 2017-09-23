المشهد اليمني الأول/

في عيد ثورتهم الثالث، ماج ميدان السبعين بالناس إحتضاناً للثورة والتفاف شعبي يحمي مكاسبها، معلناً بأن اليمن في قلب المنطقة رقم صعب لايمكن تجاوزه، وله دور إستراتيجي سيلعبه في المنطقة، ولاتفريط بعد اليوم بالسيادة والكرامة والقرار.

وأكد كل الساسة تبنيهم لمطالب الشعب في تحقيق إستقلال اليمن الكامل من الوصاية الخارجية، كما أكدوا أن صنعاء الثورة ليست كما قبله، وعلى العالم أن يدرك أن لاسلام في اليمن بدون التفاهم مع العاصمة صنعاء، مؤكدين على السلام المشرف.

وذلك الحضور الكبير برغم التشوية والحملة الإعلامية المسعورة للنيل من الثورة في ظل عدوان وحصار، أثبت أن خروج اليمنيين منذ اليوم الأول كان مسؤولاً ومستوعباً أهمية هذه المرحلة في تاريخه.

ويدلل هذا الحضور الكبير في مثل هذه الظروف وحروب النيل من الثورة، على وعي الشعب واستعداده لرفد 40 جبهة ومجور قتالي، بجيش لايدري العدو أين بدايته ونهايته.

ويعتبر هذا الخروج كافياً لمطاردة العدوان إلى جحوره، لكن قيادة الثورة إختارت لنفسها أن تقيم الحجة الكاملة التي ظهرت من خلاءات تحذيرات قائدها في خطابه الذي توعد بالإقدام على خطوات لم يتم الإقدام عليها.

ويرى مراقبون أن العدوان أجج الحالة الثورية، بكعس ماكان يؤمل نفسه به من إيجاد حالة من السخط والذعر في أوساط الشعب الثار التواق للحرية ولعب دور ريادي في المنطقة والعالم.

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