المشهد اليمني الأول/

نساء اليمن الحرائر الثائرات من أمهات واخوات وزوجات وبنات الشهداء والمجاهدين والصمادين من عموم الشعب اليمني هن نواة الإنتصار قبل القبيلة اليمنية.

حيث شاركت الآلاف من نساء اليمن الإحتفال الجماهيري الضخم في الذكرى الثالثة لثورة 21 سبتمبر تأكيداً على دعم مسيرة النضال بأبنائهن في سبيل الله والوطن والثورة.

وكان الحضور النسائي لافتاً مؤكداً مرحلة يمانية جديداً أولها رفد الجبهات بالرجال والمال وخاتمتها لن تكون إلا الإنتصار.

المشاركات أكدن على إستمرار الثورة كونها إمتداد جميع الثورات السابقة حتى نيل الإستقلال، مشيرين بأن قوافل السخاء لن تنتهي حتى النصر.

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