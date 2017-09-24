المشهد اليمني الأول/

أعطت القبائل اليمنية درساً عالمياً بأنها مؤسسة دفاعية متكاملة ولدت لتبقى نواة الصبر الإستراتيجي لثورة 21 سبتمبر 2014م.

وبدأت قوافل دعم المرابطين في جبهات العزة والشرف من مختلف المحافظات بالوصول إلى الساحة المخصصة لها في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء بعد اكتمال كل الإجراءات الأمنية .

واكدت مصادر في الوفود القبلية المشاركة بمحافظات : إب، البيضاء، المحويت، ذمار، الحديدة، تعز، شبوة، لحج، ريمة، حجة، مأرب بدء توافد قوافل دعم الجبهات إلى الساحة المعدة لها في ميدان السبعين وتحرك الحشود الجماهيرية المحافظة للمشاركة في إحياء ثورة 21 سبتمبر بصنعاء.

كما أكد مصارد بمحافظة صعدة أن مواكب الإباء والتحدي وقوافل العطاء تنطلق باتجاه العاصمة صنعاء للمشاركة في احتفالات الشعب رغم تحليق طيران العدوان.

كما توافد أبناء المحافظات الجنوبية بقوافل الدعم كنظرائهم من أبناء اليمن الشرفاء قاموا وحضروا للمشاركة والدعم بحضور وفد كبير من أبناء المحافظات الجنوبية.

التفاعل الشعبي الكبير مع هذه المناسبة العظيمة والذكرى الخالدة في تاريخ اليمن المعاصر يجسد تاريخ شعب اليمن النضالي ضد الظلم والاستكبار والهيمنة والوصاية الأجنبية.

وتعد هذه الحملة الداعمة والرافدة للجبهات من أكبر الحملات منذ إنطلاق العدوان، ومنذ بدء التصعيدي الثوري إبان ثورة 2014م، التي أزاحت حكم السفارات للبلاد وطردت العملاء والفاسد إلى فنادق العدوان.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات