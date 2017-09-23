المشهد اليمني الأول/

دخل العدوان على اليمن وقواه الإقليمية والدولية اليوم مرحلة تدميرية جديدة بإلقاء قنابل فسفورية محرمة دولياً على مديرية موزع بمحافظة تعز.

وأفاد مصدر محلي بتعز للمشهد اليمني الأول، أن طيران العدوان ألقى فجر اليوم السبت قنابل فسفورية محرمة دولياً على مديرية موزع.

وتحضر المادة الثالثة من اتفاقية جنيف والتي تتعلق بأسلحة تقليدية معينة استخدام الأسلحة الحارقة منها القنابل الفسفورية، وتستخدم إسرائيل وأمريكا هذا السلاح في حروبها، حتى اليوم دخلت دول العدوان على اليمن مرحلتها التدميرية الجديدة بإستخدام هذا السلاح.

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